2020-06-15T15:28:05+03:00
Общество

Ушла из жизни известный мурманский историк и краевед Валентина Карепова

Почти 40 лет она посвятила работе в музее Мурманского морского пароходства
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманчанка внесла большой вклад в историю Заполярья. Фото: vk.com/onf_murmanskМурманчанка внесла большой вклад в историю Заполярья. Фото: vk.com/onf_murmansk
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Печальное известие пришло в Заполярье из Санкт-Петербурга:14 июня на 81-ом году жизни скончалась известный историк, краевед, журналист и писатель Валентина Ивановна Карепова. Все помнили ее как человека большой души, искреннего и неравнодушного.

- Валентину Ивановну знали многие, кто связан с Арктикой и торговым флотом, ее имя было известно далеко за пределами родного Мурманска, где она прожила большую часть своей жизни. Почти 40 лет она посвятила Мурманскому морскому пароходству, более половины из них, работая в музее истории ММП. Историк по образованию, она проводила собственные уникальные экскурсии, пользовавшиеся особой популярностью. Валентину Ивановну по праву окрестили «берегиней» или «хранительницей» музея. Она как никто другой всегда болела за него всем сердцем, вкладывала силы и энергию, - отметили в официальной группе ОНФ Мурманской области в соцсетях.

Кроме того, северянка внесла большой вклад в создание очерков о морских судах и моряках пароходства для ряда мурманских энциклопедий. Благодаря ей было подготовлено большое количество радио- и телепередач о героизме участников полярных конвоев в годы Великой Отечественной войны.

"КП" выражает соболезнования родным и близким Валентины Кареповой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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