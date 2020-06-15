2020-06-15T15:06:49+03:00
Происшествия

Житель Апатитов 42 раза ударил ножом свою 54-летнюю сожительницу

Женщина скончалась на месте, а северянина ждет суд и до 15 лет лишения свободы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Мужчина не сдержал гнев в пылу ссоры. Фото: СУ СКР по МОМужчина не сдержал гнев в пылу ссоры. Фото: СУ СКР по МО
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Ночью с 19 на 20 марта в квартире одного из домов в Апатитах на улице Жемчужной развернулась кровавая драма, последствия которой необратимы. Между 44-летним мужчиной и его 54-летней сожительницей разгорелся конфликт на бытовой почве. В какой-то момент северянин, будучи подшофе, не на шутку разозлился и, схватив кухонный нож, 42 раза ударил им в голову, тело и конечности женщины. От полученных травм она скончалась на месте.

- Апатитчанина, на которого завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", заключили под стражу. Он дал показания, вину в совершенном преступлении признал полностью. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Теперь буйному местному жителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним: жительница Кандалакши зарезала своего мужа ножом за грубые оскорбления в адрес дочери. Теперь северянка предстанет перед судом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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