2020-06-15T21:06:23+03:00
Общество

Мурманск занял 46-е место среди российских городов по качеству жизни

Кроме того, Мурманская область на 13-м месте по благосостоянию семей
Наталья ЛОБАНОВА
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Многие мурманчане хотят покинуть родной город. Фото: правительство МОМногие мурманчане хотят покинуть родной город. Фото: правительство МО
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Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование и выяснил, где россиянам живется лучше всего. Эксперты составили рейтинг качества жизни в городах нашей Родины с населением более 250 тысяч человек. И, как оказалось, Мурманск - в середине этого топа. До вершин не добрались, потому что северяне в большинстве своем хотят уехать из областного центра.

- 46-е место из 75 - у Мурманска. В заполярной столице низкая конфликтность экономических отношений и высокий интерес к культуре и образованию, однако высокая склонность к миграции, - отмечается в исследовании.

Самый высокий уровень жизни - в Москве, Калуге и Санкт-Петербурге.

А вот в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей Мурманская область находится гораздо выше и занимает 13-е место. Как подсчитали "РИА Новости", ссылаясь на данные Росстата, в Заполярье в среднестатистической семье с двумя детьми после минимальных расходов в месяц остается 34,7 тысячи рублей. А в семье северян с одним ребенком возможный остаток денег еще больше – 49 тысяч рублей.

Меньше всего проблем с деньгами у семей из Ямало-Ненецкого автономного округа, Сахалинской области и Москвы. А хуже всего дела обстоят в Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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