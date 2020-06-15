Мурманск занял 46-е место среди российских городов по качеству жизни
Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование и выяснил, где россиянам живется лучше всего. Эксперты составили рейтинг качества жизни в городах нашей Родины с населением более 250 тысяч человек. И, как оказалось, Мурманск - в середине этого топа. До вершин не добрались, потому что северяне в большинстве своем хотят уехать из областного центра.
- 46-е место из 75 - у Мурманска. В заполярной столице низкая конфликтность экономических отношений и высокий интерес к культуре и образованию, однако высокая склонность к миграции, - отмечается в исследовании.
Самый высокий уровень жизни - в Москве, Калуге и Санкт-Петербурге.
А вот в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей Мурманская область находится гораздо выше и занимает 13-е место. Как подсчитали "РИА Новости", ссылаясь на данные Росстата, в Заполярье в среднестатистической семье с двумя детьми после минимальных расходов в месяц остается 34,7 тысячи рублей. А в семье северян с одним ребенком возможный остаток денег еще больше – 49 тысяч рублей.
Меньше всего проблем с деньгами у семей из Ямало-Ненецкого автономного округа, Сахалинской области и Москвы. А хуже всего дела обстоят в Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманск попал в рейтинг городов России, где хуже всего платят по счетам за ЖКХ. Отдавать деньги за "коммуналку" северянам совсем не хочется (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU