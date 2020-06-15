2020-06-15T12:40:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило 4 тысячи человек

Тех, кого поразила опасная инфекция, становится все больше
Наталья ЛОБАНОВА
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Коронавирус не хочет уходить из Мурманской области.Коронавирус не хочет уходить из Мурманской области.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус пока совсем не собирается отставать от жителей Заполярья, уверенно заражая всех, кто удачно подвернулся. Так, 15 июня число заболевших COVID-19 в Мурманской области превысило 4 тысячи человек. А если точно, по последним данным регионального оперативного штаба, опасную инфекцию подхватили 4011 северян.

Большая часть из всех пораженных коронавирусом приходится на Белокаменку, где инфицированы 2292 человека. К слову, режим ЧС на масштабной стройке уже сняли. На втором месте давно и крепко обосновался Мурманск с результатом в 887 зараженных. Еще немного, и заполярная столица доберется до тысячи...С большим отрывом тройку замыкают Апатиты - 175 пациентов с COVID-19.

Между тем, врачи смогли вылечить от заразы 2690 человек.

Напомним: в регионе увеличилось число тяжелых пациентов. Три человека с коронавирусом в Мурманской области находятся в крайне тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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