Житель Кандалакши приревновал жену к знакомому и ударил его в шею ножом

14 Июнь 2020 2020-06-14T18:21:33+03:00

За причинение легкого вреда для здоровья мужчина может провести два года в колонии

Изменить размер текста: A A

Как много бед происходит из-за женщин и алкоголя. 46-летний житель Кандалакши попал в беду как раз из-за этого.

Вместе с женой он отдыхал в гостях у знакомого.

- Между мужчинами разгорелась ссора - он приревновал жену к другу. Хозяин квартиры, пытаясь доказать свою правоту, решил использовать в качестве аргумента кухонный нож. Удар пришелся мужчине в область шеи, причинив вред здоровью северянина в виде резаной раны, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резанными ранами шеи, которые врачи оценили как легкий вред здоровью. Нападавший свою вину отрицать не стал. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Кандалакши зарезала своего мужа ножом за грубые оскорбления в адрес дочери. Теперь северянка предстанет перед судом (Подробности)

Жительница Оленегорска пырнула ножом знакомого, который неудачно пошутил про женщин. Северянке грозит до 10 лет лишения свободы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU