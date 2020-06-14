Житель Кандалакши приревновал жену к знакомому и ударил его в шею ножом
Как много бед происходит из-за женщин и алкоголя. 46-летний житель Кандалакши попал в беду как раз из-за этого.
Вместе с женой он отдыхал в гостях у знакомого.
- Между мужчинами разгорелась ссора - он приревновал жену к другу. Хозяин квартиры, пытаясь доказать свою правоту, решил использовать в качестве аргумента кухонный нож. Удар пришелся мужчине в область шеи, причинив вред здоровью северянина в виде резаной раны, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Пострадавшего госпитализировали с колото-резанными ранами шеи, которые врачи оценили как легкий вред здоровью. Нападавший свою вину отрицать не стал. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Кандалакши зарезала своего мужа ножом за грубые оскорбления в адрес дочери. Теперь северянка предстанет перед судом (Подробности)
Жительница Оленегорска пырнула ножом знакомого, который неудачно пошутил про женщин. Северянке грозит до 10 лет лишения свободы (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU