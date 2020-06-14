2020-06-14T18:21:33+03:00
Происшествия

Житель Кандалакши приревновал жену к знакомому и ударил его в шею ножом

За причинение легкого вреда для здоровья мужчина может провести два года в колонии
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчина приревновал жену и схватился за нож.Мужчина приревновал жену и схватился за нож.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как много бед происходит из-за женщин и алкоголя. 46-летний житель Кандалакши попал в беду как раз из-за этого.

Вместе с женой он отдыхал в гостях у знакомого.

- Между мужчинами разгорелась ссора - он приревновал жену к другу. Хозяин квартиры, пытаясь доказать свою правоту, решил использовать в качестве аргумента кухонный нож. Удар пришелся мужчине в область шеи, причинив вред здоровью северянина в виде резаной раны, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резанными ранами шеи, которые врачи оценили как легкий вред здоровью. Нападавший свою вину отрицать не стал. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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