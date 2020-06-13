Житель Апатитов обронил ключи от квартиры и остался без компьютера и кухонной техники

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:46:13+03:00

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В руках у хитрого жителя Апатитов оказались ключи от чужой квартиры. И жажда денег в нем явно превзошла взывания совести.

Так, в полицию Апатитов обратился 31-летний местный житель, рассказав, что кто-то обокрал его квартиру. Оказалось, что мужчина, закрывая входную дверь, выронил ключи. Это заметил злоумышленник, который и решил воспользоваться удобным моментом. После возвращения домой апатитчанин обнаружил, что из квартиры пропало имущество - клавиатура, мышь, монитор от компьютера, электрочайник, конфорочная плита и вебкамера.

- В ходе розыска полицейские нашли подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 31-летний местный житель Апатитов, ранее неоднократно судимый за кражи. Мужчина в содеянном признался и объяснил, что в дальнейшем хотел продать похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU