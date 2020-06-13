Териберка может получить статус особо охраняемой природной территории
Териберка, маленький уголок на берегу Баренцева моря, известна далеко за пределами Мурманской области. После того, как в селе прошли съемки фильма "Левиафан", местом заинтересовалось много туристов, в том числе и иностранных.
Однако, как отметил губернатор региона Андрей Чибис, Териберка - одно из самых красивых мест Заполярья - незаслуженно не получает от этого экономической выгоды. Собственный доход поселка за год составляет всего 1 миллион 300 тысяч рублей.
Ситуацию надо исправлять, поэтому глава Мурманской области вместе с предпринимателями, туроператорами и главами района и поселка обсудили концепцию развития поморского села. - Есть идея создать в Териберке причальную зону, чтобы привозить туристов морем и проработать различные маршруты. Проговаривается возможность присвоения поселку статуса особо охраняемой природной территории. Отдельная тема — сохранение идентичности. Никакого сайдинга и разношерстных построек быть не должно. Мы должны сберечь особенности и дух этого места и дать ему возможность развития, - отметил Андрей Чибис.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Териберку и Ура-Губу разрешили въезжать всем желающим. Также снят запрет на выезд из Оленегорска и перемещения внутри Кандалакшского района (Подробности)
Началась реконструкция автоподъезда к Териберке. В этом году планируется выполнить 68% всех работ (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU