Териберка может получить статус особо охраняемой природной территории

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:50:23+03:00

Кроме того, в селе хотят сделать причальную зону, чтобы привозить туристов морем

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Териберка, маленький уголок на берегу Баренцева моря, известна далеко за пределами Мурманской области. После того, как в селе прошли съемки фильма "Левиафан", местом заинтересовалось много туристов, в том числе и иностранных.

Однако, как отметил губернатор региона Андрей Чибис, Териберка - одно из самых красивых мест Заполярья - незаслуженно не получает от этого экономической выгоды. Собственный доход поселка за год составляет всего 1 миллион 300 тысяч рублей.

Ситуацию надо исправлять, поэтому глава Мурманской области вместе с предпринимателями, туроператорами и главами района и поселка обсудили концепцию развития поморского села. - Есть идея создать в Териберке причальную зону, чтобы привозить туристов морем и проработать различные маршруты. Проговаривается возможность присвоения поселку статуса особо охраняемой природной территории. Отдельная тема — сохранение идентичности. Никакого сайдинга и разношерстных построек быть не должно. Мы должны сберечь особенности и дух этого места и дать ему возможность развития, - отметил Андрей Чибис.

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