2020-06-12T12:34:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Группировка из врачей аэромобильного госпиталя МЧС России уехала из Мурманской области

Специалисты приняли в мобильном медучреждении 1679 человек [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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Сотрудники мобильного госпиталя наконец смогут увидеть свои семьи.Сотрудники мобильного госпиталя наконец смогут увидеть свои семьи.
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В середине апреля в Междуречье появился аэромобильный госпиталь МЧС. Тогда уже вовсю набирала обороты вспышка коронавируса на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Чтобы зараженных рабочих не везли в медучреждения по всей области, одно такое создали рядом с объектом.

Пациентов в нем принимали врачи из отряда "Центроспас", роты радиационной, химической и биологической защиты Невского спасательного центра МЧС России и специалистов Ногинского спасательного центра.. На этой неделе они покинули Мурманскую область и наконец смогут увидеть семьи после долгой разлуки.

- Невзирая на всю сложность работы в условиях новой коронавирусной инфекции, спасатели проявили мужество, успешно справились со всеми трудностями и на практике доказали всю ценность девиза МЧС России: "Предотвращение. Спасение. Помощь". За эту работу, на торжественном построении в честь убытия в пункты постоянной дислокации, сотрудники получили из рук начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области генерал-майора внутренней службы, благодарственные письма от губернатора региона Андрея Чибиса и открытки, сделанные маленькими северянами в знак признания за помощь. Также начальник заполярного главка поздравил личный состав с Днем России! - рассказал начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Специалистами роты РХБЗ Невского спасательного центра МЧС России было обработано огромное количество объектов социальной инфраструктуры на площади более 300000 квадратных метров. Врачи отряда "Центроспас" приняли в госпитале 1679 человек, из которых 392 были госпитализированы в лечебные учреждения с подтвержденными диагнозами CoViD-19.

Группировка из врачей аэромобильного госпиталя МЧС России уехала из Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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