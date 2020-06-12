2020-06-12T10:45:44+03:00
Происшествия

В Мурманской области введен режим ЧС регионального характера

Причиной стал рухнувший мост на перегоне станций Кола-Выходной
Мария ПАШЕНКОВА
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Из-за рухнувшего моста в Мурманской области объявили режим ЧС. Фото: МЧС по Мурманской областиИз-за рухнувшего моста в Мурманской области объявили режим ЧС. Фото: МЧС по Мурманской области
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Один не самый длинный мост в Мурманской области оказался важнейшим. Переправа между станциями Кола и Выходной обрушилась 1 июня, и железнодорожное сообщение с Мурманском прервалось. Для многих предприятий это обернется многомиллиоными убытками, потому как многие грузы и товары, в том числе мазут, газ, удобрения, везли в портовый Мурманск составами.

Из-за обрушения моста в Мурманской области с 18.00 11 июня объявили режим ЧС регионального характера.

- Режим ЧС введен с целью защиты экономических интересов предприятий, которые пострадали в результате обрушения моста на перегоне Выходной-Кола. Такое решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса. В протоколе заседания говорится, что в связи с прерванным железнодорожным сообщением и нарушением графика завоза грузов, признать обстановку, сложившуюся в результате разрушения железнодорожного моста через реку Кола, чрезвычайной ситуацией регионального характера, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Сейчас через Молочный прокладывают альтернативную железную ветку, чтобы восстановить сообщение с Мурманском. Шесть километров пути помогают укладывать военнослужащие. После завершения работ режим ЧС будет снят. А к осени 2021 года за 1,2 миллиарда рублей должны построить новый мост.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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