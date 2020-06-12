2020-06-12T10:10:31+03:00
Общество

На городском кладбище Мурманска паводок размыл сектора

Последствия разгула талых вод уже устраняют
Ника СВЕТЛОВА
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Мурманское городское кладбище пострадало от паводка.Мурманское городское кладбище пострадало от паводка.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация с паводком в Мурманской области стала лучше, однако обилие талые вод все еще доставляет неудобства.

На прошлой неделе вода скопилась на кладбище в Кировске, где отсутствовала дренажная система. Этой ситуацией заинтересовалась прокуратура. А теперь паводок натворил дел на городском кладбище Мурманска.

Как сообщили в администрации областного центра, пострадали сектора №№58, 61 и 62. Где-то талые воды размыли грунт под бетонными дорожками, где-то песчаные насыпи между захоронениями. Пострадали и надгробия, под которым с водой ушла и твердая опора.

Подтопление началось еще в начале июня, с 8 числа специалисты "Дирекции городского кладбища" уже восстановили сектора №№ 58 и 61, а со следующей недели начнут приводить в порядок №62.

При этом мурманчане сообщают, что пострадавших участков больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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