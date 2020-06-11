Лето вернулось: на выходных в Мурманской области будет до +25 градусов

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:34:12+03:00

Кроме того в Заполярье возможны грозы

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Наконец-то в Мурманскую область после похолодания мчится лето во всей своей красе. Особенно приятно, когда погода нам дарит теплые деньки на выходных. Что может быть лучше? Наверное, только отсутствие коронавируса.

- 12 и 13 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления: местами пройдет небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в пятницу днем до +18 градусов, а 13 июня воздух прогреется до +20+25. 14 июня в нашем заполярном регионе сохранится теплая погода, однако днем с приближением атмосферного фронта, начиная с западных районов области, ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманске попали на видео вспышки первой летней грозы. Молнии сверкали на небосводе, пока город спал.

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ИСТОЧНИК KP.RU