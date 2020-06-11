2020-06-11T17:12:10+03:00
Общество

Список территорий Мурманской области, где нельзя ходить в лес

Из-за опасности пожаров региональное минприроды ввело временные ограничения
Наталья ЛОБАНОВА
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В поход пока что отправится не получится.В поход пока что отправится не получится.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Лето - самое время отправиться на пикник в лес, или даже в поход с палатками. Однако с лесными прогулками придется повременить. Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области вводит ограничения на пребывание северян в лесах и въезд туда на автомобиле. Дело в том, что в лесах из-за теплой погоды сейчас высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

С 11 по 16 июня запрет действует на территории Кольского, Мурманского, Мончегорского, Ловозерского, Кировского, Зашейковского, Кандалакшского, Терского и Ковдозерского лесничеств.

С 13 по 16 июня введены ограничения в Гирвасском и Нотозерском, Туломском, Ловозерском, Алакурттинском, Ковдозерском, Индельском и Варзугском участковых лесничествах.

С 14 по 16 июня - лучше не заглядывать на территорию Печенгского, Ковдорского и Енского лесничеств.

В минприроды предупреждают, что первый лесной пожар случился в Мурманской области буквально на днях. Возгорание площадью в 2 гектара произошло в районе Верхнетуломского водохранилища. Тушили его силами мурманской базы авиационной охраны лесов. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение северян с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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