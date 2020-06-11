В Верхнетуломском водохранилище нашли тело рыбака

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:20:23+03:00

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На водоемах Мурманской области сейчас опасно как никогда: из-за паводка, претендующего на рекорд, они полноводны как никогда.

Рыбакам сейчас бы посидеть дома, да только северян манят удочки, особенно в сезон корюшки. Иногда такой отдых заканчивается печально. 11 июня в акватории Верхнетуломского водохранилища в районе 109 иклометра автодороги "Лотта" нашли тело мужчины - 63-летнего жителя Туломы.

- Установлено, что мужчина 8 июня отправился на рыбалку, должен был вернуться на следующий день. Его тело обнаружено в ходе поисков, осуществленных силами регионального МЧС - специалистами МАКАСЦ. Каких-либо телесных повреждений, явно указывающих на насильственный характер смерти, на теле не имеется, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Следственным отделом по Кольскому району проводится доследственная проверка.

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