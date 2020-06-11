Полиция Мурманска проверяет информацию о стрельбе по троллейбусу

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:07:54+03:00

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Не так уж редко жители Мурманска балуются оружием. То по собакам несознательные личности откроют стрельбу, то будут угрожать тем, с кем случился конфликт на дороге.

Сейчас полиция областного центра ищет неизвестного стрелка, который стрелял по троллейбусу.

- Сообщение поступило от кондуктора общественного транспорта в 20.03 10 июня. Троллейбус ехал от улицы Капитана Копытова в сторону центра города. В данный момент проводится проверка, - сообщил "КП" врио начальника УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

При этом может оказаться, что боковое стекло троллейбуса пострадало вовсе не от выстрела, а по другой причине. Например, в него попал камень.

Сообщения о том, что в Мурманске стреляют по маршруткам, автобусам и троллейбусам поступали и ранее, но не всегда получали подтверждение.

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