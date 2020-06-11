В Терском районе образовалась свалка из бутылок и противогазов в водоохранной зоне

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:38:22+03:00

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Прокуратура заинтересовалась несанкционированной свалкой в Терском районе, которая образовалась около населенных пунктов в водоохранной зоне. И чего там только нет!

Установлено, что на открытом грунте валяются твердые отходы в виде стеклянных и пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, различных видов тары из картона и полимеров, а также строительные материалы, противогазы, сухие листья и ветки. Да, о благоприятной окружающей среде говорить не приходится.

- По фактам выявленных нарушений 8 июня прокурор района внес в адрес главы администрации муниципалитета представление, чтобы нелегальная свалка была как можно скорее ликвидирована, - сообщили в прокуратуре Терского района.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле ведомства.

Напомним: прокуратура проверит свалку инструментов для диализа на улице Полухина в Мурманске. Выброшенное на помойку медицинское оборудование заметили горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU