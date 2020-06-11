Голосование по Конституции из-за коронавируса будет проходить неделю

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:29:12+03:00

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Голосование по внесению поправок в Конституцию России, которое пройдет уже совсем скоро, постарались сделать максимально безопасным для северян. Ведь коронавирус - не дремлет. Из-за непростой эпидемиологической обстановки голосование будет проходить неделю - с 25 июня по 1 июля.

Перед началом мероприятия почти 4 тысячи членов избирательных комиссий пройдут тест на COVID-19, а в дни голосования всех обеспечат средствами индивидуальной защиты. Сами избирательные участки оснастят спецоборудованием от бесконтактного термометра и антисептических средств до антибактериальных ковриков.

- На участках будет находиться не больше 8-12 человек в час. Для тех, кто не сможет прийти на избирательный участок, будет проводиться бесконтактное голосование на дому, - рассказал глава администрации Мурманска Евгений Никора. Если хочется проголосовать в удобном месте, а не по месту регистрации, нужно подать заявление через портал «Госуслуги», в МФЦ, в территориальный избирком или участковый избирком.

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