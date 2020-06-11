2020-06-11T12:45:10+03:00
Общество

В Мурманске из-за реконструкции участка автодороги "Кола" срубят больше 17 тысяч деревьев

Для компенсации в городе высадят тысячу кустарников и обустроят 32,4 тысячи квадратных метров газона
Наталья ЛОБАНОВА
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Растениям придется потесниться.Растениям придется потесниться.Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН
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С многочисленными зелеными друзьями, которые долгие годы росли рядом с заполярной столицей и дарили кислород, придется попрощаться. Для реконструкции участка автодороги "Кола", а именно автоподъезда к Мурманску, было решено срубить большее 17 тысяч деревьев.

- Комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска согласовал снос 17 232 зеленых насаждений, в том числе: 4953 ив, 10865 берез, 724 сосен, 286 рябин, 76 ольх и 328 кустарников можжевельника, - сообщили в мэрии областного центра.

Однако за такой ущерб экологии полагается и компенсация новым озеленением. Взамен срубленным деревьям в городе посадят одну тысячу кустарников декоративных пород и обустроят 32 464 квадратных метра газона.

Напомним: в Мурманской области восстановят около полутора тысяч гектаров лесных растений. Вырубленные и погибшие насаждения решено компенсировать новыми зелеными друзьями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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