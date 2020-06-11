2020-06-11T11:22:33+03:00
Общество

В Мурманске пропал 43-летний мужчина с карими глазами

Геннадия Декету ищут с 29 мая
Наталья ЛОБАНОВА
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Мужчина ушел из дома две недели назад. Фото: "МурманСпас"Мужчина ушел из дома две недели назад. Фото: "МурманСпас"
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Северянина Геннадия Декету повсюду ищут родные и близкие. 29 мая мужчина ушел из дома по адресу Мурманск, улица Скальная, дом 21, и как в воду канул. Вот уже почти две недели его местонахождение остается загадкой. Остается только гадать, куда мог пропасть 43-летний мурманчанин, и надеяться, что с ним ничего плохого не случилось.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые с сединой, глаза карие. Во что был одет Геннадий - не уточняется.

Всех, кто может знать, где находится пропавший мужчина, просят позвонить в полицию по телефонам: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-952-294-56-92. Звонки принимаются круглосуточно.

Напомним: в Мурманске со 2 мая ищут 36-летнего Анатолия Федорова с родинкой под левым глазом. Кроме того, идут поиски 19-летнего Валентина Шемякина, который бесследно исчез еще в феврале этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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