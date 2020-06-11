2020-06-11T11:18:19+03:00
Общество

Рухнувший мост через реку Кола в Выходном начали демонтировать

Сейчас разбирается пролет со стороны Санкт-Петербурга
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Специалисты уже приступили к демонтажу рухнувшего моста. Фото: vk.com/strojka_kolski_rajonСпециалисты уже приступили к демонтажу рухнувшего моста. Фото: vk.com/strojka_kolski_rajon
Изменить размер текста:

1 июня обрушился железнодорожный мост через реку Кола на перегоне станций Кола-Выходной. Из-за этого сообщение поездов с Мурманском было нарушено.

Сейчас при помощи военных прокладывается альтернативная ветка длиной почти в 6 километров через Молочный. Завершить работы должны уже на следующей неделе. А вот построить новый мост будет не так просто и быстро. Его стоимость - почти 1,2 миллиарда рублей, а окончание работ запланировано на осень 2021 года.

Пока же рабочие приступили к демонтажу рухнувшей конструкции.

- Специалисты приступили к разбору пролета моста, расположенного со стороны Санкт-Петербурга, для производства работ на место был доставлен специальный кран. На следующей неделе планируется демонтаж части моста со стороны Мурманска. Кроме того, продолжаются геодезические изыскания и проектные разработки фундамента опор нового искусственного сооружения. Организована поэтапная доставка к месту строительства элементов конструкции пролета нового моста, - сообщили в пресс-службе "Октябрьской железной дороги".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Совете Федерации рассказали, почему рухнул мост в Выходном. Конструкцию вовремя не отремонтировали (Подробности)

Мост через реку Кола в Выходном мог рухнуть не из-за паводка. Вода не поднялась до опасной отметки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске из-за реконструкции участка автодороги "Кола" срубят больше 17 тысяч деревьев
В Мурманске пропал 43-летний мужчина с карими глазами
Рухнувший мост через реку Кола в Выходном начали демонтировать
Аэропорт "Хибины" начнет работать с 15 июня
24-летний сторонник "ИГ"* в Североморске хотел взорвать здание МВД
Военнослужащие готовят новые подрывы скал на месте стройки новой железнодорожной ветки в Мурманской области
Губернатор Мурманской области о ситуации на Серебрянских ГЭС: "В зону возможного подтопления не попадают промышленные объекты и населенные пункты"
Мурманское морское пароходство полностью погасило задолженность по зарплате перед сотрудниками
В Кильдинстрое снят режим ЧС, введенный из-за паводка
Жители Оленегорска встретили медведя
Цифровизация сервиса: онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое
Мурманск попал в рейтинг городов России, где хуже всего платят по счетам за ЖКХ
В Кировске дети сбежали от пьющих родителей и взяли с собой хомячков
В министерстве культуры Мурманской области прокомментировали скандал с вывозом экспонатов краеведческого музея за границу
Буйного пассажира Range Rover, за которым гонялись полицейские машины, посадили в изолятор