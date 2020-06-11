Рухнувший мост через реку Кола в Выходном начали демонтировать

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:18:19+03:00

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1 июня обрушился железнодорожный мост через реку Кола на перегоне станций Кола-Выходной. Из-за этого сообщение поездов с Мурманском было нарушено.

Сейчас при помощи военных прокладывается альтернативная ветка длиной почти в 6 километров через Молочный. Завершить работы должны уже на следующей неделе. А вот построить новый мост будет не так просто и быстро. Его стоимость - почти 1,2 миллиарда рублей, а окончание работ запланировано на осень 2021 года.

Пока же рабочие приступили к демонтажу рухнувшей конструкции.

- Специалисты приступили к разбору пролета моста, расположенного со стороны Санкт-Петербурга, для производства работ на место был доставлен специальный кран. На следующей неделе планируется демонтаж части моста со стороны Мурманска. Кроме того, продолжаются геодезические изыскания и проектные разработки фундамента опор нового искусственного сооружения. Организована поэтапная доставка к месту строительства элементов конструкции пролета нового моста, - сообщили в пресс-службе "Октябрьской железной дороги".

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ИСТОЧНИК KP.RU