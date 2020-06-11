Аэропорт "Хибины" начнет работать с 15 июня

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:05:37+03:00

Самолеты будут летать в Москву и Санкт-Петербург

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В начале апреля аэропорт "Хибины" приостановил свою работу. Кировск и Апатиты закрыли на карантин, туристам въезд сюда запретили. Поэтому летать самолетам стало невыгодно.

Затем не раз ограничения продлевали: сначала до 11 мая, потом до 17 мая, до 31-го. Но на носу пусть и непривычный, но туристический сезон, россиянам доступны только отечественные курорты и уголки для отдыха, а, значит, надо запускать воздушное сообщение.

Аэропорт "Хибины" начинает свою работу с 15 июня. Самолеты полетят в Москву и Санкт-Петербург. Пока что на сайте воздушной гавани доступно расписание до 30 июня. О том, как будут выполняться регулярные рейсы после этой даты, сообщат отдельно.

Аэропорт "Мурманск" даже во время пандемии коронавируса не прекращал работать, но значительно сократил число рейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU