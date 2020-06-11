2020-06-11T09:28:45+03:00
Политика

Военнослужащие готовят новые подрывы скал на месте стройки новой железнодорожной ветки в Мурманской области

Путь станет альтернативным на время строительства моста в Выходном [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Строить новую ветку помогают военнослужащие из инженерных подразделений Западного военнного округа. Фото: МинобороныСтроить новую ветку помогают военнослужащие из инженерных подразделений Западного военнного округа. Фото: Минобороны
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Строительство новой железнодорожной ветки рядом с Молочным продолжается. Она нужна для того, чтобы восстановить сообщение с Мурманском, который оказался отрезан по железной дороге от других городов из-за обрушения моста на перегоне станций Выходной-Кола.

Напомним, случилось это 1 июня. Сначала в случившемся винили паводок, затем появилась версия, что конструкцию вовремя не отремонтировали.

Строить новую ветку помогают военнослужащие из инженерных подразделений Западного военнного округа (ЗВО).

- Всего за время работ военнослужащими железнодорожного батальона 29 отдельной железнодорожной бригады ЗВО, прибывшими из Брянской области, вывезено более 23 тысяч кубических метров выработанного грунта, завезено 2,5 тысяч кубических метров щебеночного балласта, выполнено уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью около 3 километров, на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы. Специалисты инженерных подразделений ЗВО, прибывшие из Московской и Ленинградской областей, продолжают работы по рыхлению скальной породы и бурению шурфов для закладки зарядов с использованием новейшей бурильно-ударной машины БУМ-2, бурильных установок и ручных гидравлических инструментов, - сообщили в Минобороны.

Всего в Мурманской области над новой веткой трудятся более 100 военнослужащих.

Военные инженеры продолжают восстановительные работы после обрушения моста в Мурманской области.Всего для выполнения задачи задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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