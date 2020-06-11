В Кильдинстрое снят режим ЧС, введенный из-за паводка

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:32:11+03:00

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4 июня в Кольском районе был введен режим ЧС, так как там накалилась ситуация с паводком. На минувших выходных уровень воды в Коле максимально поднялся с начала таяния снега, подтопление случилось в нескольких населенных пунктах, больше всего досталось Кильдинстрою, где почти два десятка домов и приусадебных участков превратились в острова.

Но сейчас, хоть вода и сохраняется вблизи жилых строений, все же ситуация нормализуется.

- С начала паводка уровень воды в дачном товариществе снизился на 38 сантиметров. За прошедшие сутки от воды освободились последние 10 домов и 15 приусадебных участков. В связи со стабилизацией обстановки в зоне подтопления на специально созванном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в муниципальном образовании городское поселение Кильдинстрой было принято решение снять режим "Чрезвычайная ситуация" на данной территории. Отметим, что работа Главного управления по приему заявлений от граждан, пострадавших в результате ЧС продолжаются, - отметил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/784339" frameborder="0"></iframe> Паводок в Кильдинстрое.Видео: МЧС по Мурманской области

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