В Кильдинстрое снят режим ЧС, введенный из-за паводка
4 июня в Кольском районе был введен режим ЧС, так как там накалилась ситуация с паводком. На минувших выходных уровень воды в Коле максимально поднялся с начала таяния снега, подтопление случилось в нескольких населенных пунктах, больше всего досталось Кильдинстрою, где почти два десятка домов и приусадебных участков превратились в острова.
Но сейчас, хоть вода и сохраняется вблизи жилых строений, все же ситуация нормализуется.
- С начала паводка уровень воды в дачном товариществе снизился на 38 сантиметров. За прошедшие сутки от воды освободились последние 10 домов и 15 приусадебных участков. В связи со стабилизацией обстановки в зоне подтопления на специально созванном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в муниципальном образовании городское поселение Кильдинстрой было принято решение снять режим "Чрезвычайная ситуация" на данной территории. Отметим, что работа Главного управления по приему заявлений от граждан, пострадавших в результате ЧС продолжаются, - отметил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.
Паводок в Кильдинстрое.Видео: МЧС по Мурманской области
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