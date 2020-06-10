Мурманск попал в рейтинг городов России, где хуже всего платят по счетам за ЖКХ
Платить по счетам за коммуналку мурманчанам приходится солидные суммы, ведь в кольском крае одни из самых высоких тарифов ЖКХ в стране. Как сообщает газета "Известия", эксперты «Национального Жилищного Конгресса» составили рейтинг городов России, жители которых лучше или хуже всех оплачивают коммунальные услуги. И заполярная столица самым добросовестным плательщиком не оказалась. Скорее, наоборот.
В исследовании приняли участие организации из сферы управления многоквартирными домами из 26 городов 21 региона страны. Города разделили на группы по численности населения. Мурманску пришлось соревноваться с Дзержинском, Красногорском, Кстово, Орском, Петрозаводском, Сергиев Посадом и Усинском.
- Первое место по неплатежам занял Усинск, на втором месте оказался Сергиев Посад, третье место досталось Мурманску. Чаще других оплачивали коммунальные услуги в Кстово, Петрозаводске и Орске, - говорится в исследовании.
Среди городов-миллионников чаще всего не платили за услуги ЖКХ в Уфе, Новосибирске и Челябинске. А меньше всего долгов по коммуналке в Екатеринбурге, Казани и Волгограде.
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