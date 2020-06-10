2020-06-10T17:15:54+03:00
Общество

Мурманск попал в рейтинг городов России, где хуже всего платят по счетам за ЖКХ

Отдавать деньги за коммуналку северянам совсем не хочется
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманчане копят долги по ЖКХ.Мурманчане копят долги по ЖКХ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Платить по счетам за коммуналку мурманчанам приходится солидные суммы, ведь в кольском крае одни из самых высоких тарифов ЖКХ в стране. Как сообщает газета "Известия", эксперты «Национального Жилищного Конгресса» составили рейтинг городов России, жители которых лучше или хуже всех оплачивают коммунальные услуги. И заполярная столица самым добросовестным плательщиком не оказалась. Скорее, наоборот.

В исследовании приняли участие организации из сферы управления многоквартирными домами из 26 городов 21 региона страны. Города разделили на группы по численности населения. Мурманску пришлось соревноваться с Дзержинском, Красногорском, Кстово, Орском, Петрозаводском, Сергиев Посадом и Усинском.

- Первое место по неплатежам занял Усинск, на втором месте оказался Сергиев Посад, третье место досталось Мурманску. Чаще других оплачивали коммунальные услуги в Кстово, Петрозаводске и Орске, - говорится в исследовании.

Среди городов-миллионников чаще всего не платили за услуги ЖКХ в Уфе, Новосибирске и Челябинске. А меньше всего долгов по коммуналке в Екатеринбурге, Казани и Волгограде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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