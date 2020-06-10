2020-06-10T16:15:48+03:00
Звезды

В министерстве культуры Мурманской области прокомментировали скандал с вывозом экспонатов краеведческого музея за границу

Вещи военных лет задержали на КПП "Борисоглебск"
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Желание показать вещи военных лет на выставке обернулось двумя уголовными делами.Желание показать вещи военных лет на выставке обернулось двумя уголовными делами.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Мурманской области обсуждают история, связанную с директором мурманского областного краеведческого музея Еленой Химчук. Стало известно, что она провезла через российско-норвежскую границу незадекларированные экспонаты: пилотку, платок с вышивкой, медицинскую косынку, зеркальце и несколько других предметов. В итоге все дошло до возбуждения административных и уголовных дел. Однако увольнять руководителя музея не стали.

Как рассказал "КП" министр культуры Мурманской области Евгений Гоман, инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, когда Елена Химчук отправилась в Киркинес, на фестиваль исторического наследия. Для выставки «Женщина и война» она взяла с собой некоторые музейные экспонаты, чтобы наглядно показать, как одевались представительницы женского пола в те годы. При въезде в Норвегию ее пропустили, а проблемы с таможенниками возникли только на обратном пути.

- Дело в том, что директор уведомила только региональное министерство культуры, а вот официальной бумаги от федерального министерства культуры на провоз экспонатов у нее не было - забыла оформить. А нужна была именно такая декларация. Да, это была ее оплошность, но решили обойтись дисциплинарным взысканием, - поведал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области после пандемии откроются библиотеки и музеи. Однако не везде эти учреждения культуры смогут начать работать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цифровизация сервиса: онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое
Мурманск попал в рейтинг городов России, где хуже всего платят по счетам за ЖКХ
В Кировске дети сбежали от пьющих родителей и взяли с собой хомячков
В министерстве культуры Мурманской области прокомментировали скандал с вывозом экспонатов краеведческого музея за границу
Буйного пассажира Range Rover, за которым гонялись полицейские машины, посадили в изолятор
Полиция проверит информацию, что на кладбище в Кандалакше неизвестные устроили пикник
В Мурманской области будет снова тепло и солнечно
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России
В Мурманске мужчина сделал из бутылки "розочку" и ударил знакомого в лицо
Жительница Кандалакши зарезала своего мужа ножом за грубые оскорбления в адрес дочери
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин: "В Мурманске увеличат площадь доступного жилья"
Новый мост через Колу в Выходном будет стоить 1,2 миллиарда рублей
Жителей Мурманской области начали атаковать клещи
Мурманская организация для детей-инвалидов "Дети-ангелы Мурмана" переехала в новый дом
51-летнюю жительницу Апатитов укусила за голову собака
В Совете Федерации рассказали, почему рухнул мост в Выходном
У четырех полицейских в Зеленоборском обнаружили коронавирус
Медведица с медвежатами попалась в фотоловушку на острове Олений
В правительстве Мурманской области прокомментировали рост числа заболевших коронавирусом в Мурманске и Мончегорске
В Мурманской области выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом
Жительнице Снежногорска назначили год колонии за поджог автомобиля экс-бойфренда
Туманный отрезан из-за сложной паводковой ситуации
В ТОР "Столица Арктики"появится пятый резидент
На Мурманскую область надвигается похолодание
В Мурманской области проходит экологический флешмоб #пакетвкарман51