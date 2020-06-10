В министерстве культуры Мурманской области прокомментировали скандал с вывозом экспонатов краеведческого музея за границу
В Мурманской области обсуждают история, связанную с директором мурманского областного краеведческого музея Еленой Химчук. Стало известно, что она провезла через российско-норвежскую границу незадекларированные экспонаты: пилотку, платок с вышивкой, медицинскую косынку, зеркальце и несколько других предметов. В итоге все дошло до возбуждения административных и уголовных дел. Однако увольнять руководителя музея не стали.
Как рассказал "КП" министр культуры Мурманской области Евгений Гоман, инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, когда Елена Химчук отправилась в Киркинес, на фестиваль исторического наследия. Для выставки «Женщина и война» она взяла с собой некоторые музейные экспонаты, чтобы наглядно показать, как одевались представительницы женского пола в те годы. При въезде в Норвегию ее пропустили, а проблемы с таможенниками возникли только на обратном пути.
- Дело в том, что директор уведомила только региональное министерство культуры, а вот официальной бумаги от федерального министерства культуры на провоз экспонатов у нее не было - забыла оформить. А нужна была именно такая декларация. Да, это была ее оплошность, но решили обойтись дисциплинарным взысканием, - поведал министр.
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