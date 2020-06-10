2020-06-10T15:23:47+03:00
Общество

Полиция проверит информацию, что на кладбище в Кандалакше неизвестные устроили пикник

На фотографиях от очевидцев видно, что северяне развели костер рядом с могилами
Мария ПАШЕНКОВА
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Поведение кандалакшан на кладбище возмутило жителей Мурманской области. Фото: vk.com/kandaoneПоведение кандалакшан на кладбище возмутило жителей Мурманской области. Фото: vk.com/kandaone
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В "ВКонтакте" появилась информация, что неизвестные выбрали лесок рядом с местным кладбищем как место для отдыха.

На снимкам, приложенных к посту, видна женщина, на которой из одежды - джинсы да лифчик. Стоит она у костра, разведенного всего в паре метров от могил.

- Присутствующими были предприняты неоднократные попытки выпроводить эту "компашку" восвояси с места захоронения. Однако в ответ "отдыхающие" только грубили и хамили. Да и вряд ли можно было ожидать иной реакции от людей, которые "устроили пикник на троих" на городском кладбище. Тем более, что праздник большой, Троица. А значит, и выпить, и закусить имеется, - пишет группа "Кандалакша онлайн".

Жители Мурманской области резко осудили земляков, которые, помимо прочего, еще и справляли нужду у захоронений. Информация о случившемся поступила в УМВД по Мурманской области, где начали проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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