Полиция проверит информацию, что на кладбище в Кандалакше неизвестные устроили пикник

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:23:47+03:00

На фотографиях от очевидцев видно, что северяне развели костер рядом с могилами

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В "ВКонтакте" появилась информация, что неизвестные выбрали лесок рядом с местным кладбищем как место для отдыха.

На снимкам, приложенных к посту, видна женщина, на которой из одежды - джинсы да лифчик. Стоит она у костра, разведенного всего в паре метров от могил.

- Присутствующими были предприняты неоднократные попытки выпроводить эту "компашку" восвояси с места захоронения. Однако в ответ "отдыхающие" только грубили и хамили. Да и вряд ли можно было ожидать иной реакции от людей, которые "устроили пикник на троих" на городском кладбище. Тем более, что праздник большой, Троица. А значит, и выпить, и закусить имеется, - пишет группа "Кандалакша онлайн".

Жители Мурманской области резко осудили земляков, которые, помимо прочего, еще и справляли нужду у захоронений. Информация о случившемся поступила в УМВД по Мурманской области, где начали проверку.

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