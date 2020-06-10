2020-06-10T14:53:56+03:00
Общество

В Мурманской области снова будет снова тепло и солнечно

Температура воздуха в Заполярье поднимется до +18 градусов
Наталья ЛОБАНОВА
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Погода наконец перестала капризничать. Фото: unsplash.comПогода наконец перестала капризничать. Фото: unsplash.com
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Если в конце мая жителей Мурманской области погода радовала теплыми деньками, то с приходом лета нас ждала гроза и похолодание. К счастью, тучи над Заполярьем потихоньку рассеиваются, и в ближайшие дни солнышко не обделит северян своим теплом.

- 11 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-западной периферии циклона, смещающегося по Баренцеву морю. В регионе ожидается переменная облачность, Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем поднимется до +17 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

По словам синоптиков,12 июня осадки в кольском крае прекратятся, днем воздух прогреется до +13+18 градусов, а с 13 июня ожидается еще большее повышение температуры воздуха. Дождались таки!

Напомним: жителей Мурманской области начали атаковать клещи.Троим северянам из-за кровопийц пришлось обращаться в медучреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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