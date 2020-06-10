В Мурманске мужчина сделал из бутылки "розочку" и ударил знакого в лицо
Выпил, ударил, в тюрьму... Перспектива оказаться в местах не столь отдаленных замаячила перед 54-летним жителем Мурманска, который под градусом натворил дел.
Мужчина выпивал с 43-летним товарищем. Спиртное развязало им языки, мужчины стали спорить. 43-летний северянин резко высказался, его другу это не понравилось, поэтому он схватил бутылку, разбил ее и "розочкой" ткнул в лицо сопернику. Конфликт случился на глазах у женщины, которая и позвонила в полицию.
- Полицейские выехали на место происшествия, где опросили заявителя и потерпевшего. Врачи установили, что у потерпевшего на лице резаная рана в области щеки. Эксперт заключил, что повреждения, нанесенные 43-летнему мурманчанину, квалифицируются как причинившие легкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Вспыльчивый мужчина к тому момент, как прибыл патруль, успел уже уйти. Позже он был задержан, оказалось, что проблемы с законом у него были не раз. В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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