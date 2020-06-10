Жительница Кандалакши зарезала своего мужа ножом за грубые оскорбления в адрес дочери

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:59:40+03:00

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по МО

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Родители готовы на многое ради своих детей. Когда последним причиняют боль, все может обернуться самым неожиданным образом. Так, 46-летняя жительница Кандалакши дошла до точки невозврата в порыве защитить свою дочь.

14 апреля в полицию пришла женщина и рассказала, что убила своего 44-летнего мужа. Как объяснила северянка, причиной непоправимого стало аморальное поведение мужчины. Тот поливал грубой бранью свою несовершеннолетнюю дочь и также бил их обоих. В пылу ссоры женщина разозлилась, схватила нож и зарезала обидчика. Он скончался в квартире.

- На кандалакшанку завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Женщина полностью признала свою вину, активно способствовала расследованию преступления, дала подробные изобличающие показания об обстоятельствах произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Северянке грозит до 15 лет лишения свободы.

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