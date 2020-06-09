Жителей Мурманской области начали атаковать клещи

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:35:15+03:00

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С приходом лета не только распустились листочки на деревьях, но и ожидаемо проснулись клещи. К счастью, этих кровососов редко встретишь в Мурманской области, зато привезти их из других регионов нашей страны очень даже возможно. Ведь кто откажется от заманчивого путешествия?

Так, с 1 по 7 июня в медицинские организации Заполярья обратилось три жителя региона, к которым присосались клещи.

- Всем обратившимся оказали медицинскую помощь и провели с ними профилактическую работу. Заболеваний клещевыми инфекциями не выявлено. За прошедшую неделю исследован один клещ, снятый с местного жителя. Результаты исследования показали, что паукообразный не заражен, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

В ведомстве напоминают, что отправляясь в места обитания клещей, нужно использовать специальные репелленты и носить одежду, которая не позволит кровопийцам попасть на кожу. Если клещ все-таки присосался, удалить его следует как можно скорее.

mite

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