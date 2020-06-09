2020-06-09T15:35:06+03:00
Происшествия

51-летнюю жительницу Апатитов укусила за голову собака

Пострадавшую северянку госпитализировали в больницу
Наталья ЛОБАНОВА
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Из-за чего пес напал на женщину - точно не известно.Из-за чего пес напал на женщину - точно не известно.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Встреча с уличной собакой закончилась для жительницы Апатитов плачевно. Женщина попала в городскую больницу после того, как слишком агрессивный пес укусил ее за голову. Как хвостатый умудрился достать клыками до макушки женщины - остается загадкой.

- Северянка была госпитализирована в травматологическое отделение с укушенной раной, сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает. По одной из версий случившегося, на пострадавшую ночью возле гаражей напала бродячая собака. По другой - пес был домашний и сидел на цепи, а женщина поплатилась за то, что подошла к нему слишком близко, решив погладить, - сообщает портал "Хибинформбюро".

Как рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, инцидентом сейчас занимается полиция - заявление о случившемся поступило 3 июня. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним: под Кандалакшей собака принесла голову мужчины во двор с детской площадкой. Погибший 7 мая поругался с женой, ушел из дома и пропал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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