51-летнюю жительницу Апатитов укусила за голову собака
Встреча с уличной собакой закончилась для жительницы Апатитов плачевно. Женщина попала в городскую больницу после того, как слишком агрессивный пес укусил ее за голову. Как хвостатый умудрился достать клыками до макушки женщины - остается загадкой.
- Северянка была госпитализирована в травматологическое отделение с укушенной раной, сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает. По одной из версий случившегося, на пострадавшую ночью возле гаражей напала бродячая собака. По другой - пес был домашний и сидел на цепи, а женщина поплатилась за то, что подошла к нему слишком близко, решив погладить, - сообщает портал "Хибинформбюро".
Как рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, инцидентом сейчас занимается полиция - заявление о случившемся поступило 3 июня. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним: под Кандалакшей собака принесла голову мужчины во двор с детской площадкой. Погибший 7 мая поругался с женой, ушел из дома и пропал.
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