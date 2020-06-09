Мурманская организация для детей-инвалидов "Дети-Ангелы Мурмана" переехала в новый дом

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:02:18+03:00

Учреждение обзавелось помещением, доступным для всех ребят, даже на колясках

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Мурманская общественная организация для детей-инвалидов и их родителей "Дети-Ангелы Мурмана" на днях справила новоселье. Учреждение наконец-то обзавелось просторным помещением, где хватит места для всех детей, даже на колясках.

- Дорогие друзья, большая семья "Ангелов" обрела свое "гнездышко"! Сейчас на новом месте идет ремонт, чтобы все соответствовало санитарным нормам, а дети могли чувствовать себя в безопасности. Мы очень надеемся, что к середине августа сможем начать работу уже в новом помещении, - поделились в официальной группе общественной организации в соцсетях.

Юные северяне будут заниматься здесь творчеством, начнутся занятия с психологом и логопедом. Кроме того, на новом месте будет оборудован зал двигательной активности.

Для того, чтобы работы двигались быстрее, учреждению нужна финансовая помощь на закупку материалов и мебели. Те, кто хочет сделать благотворительное пожертвование, могут обратиться в официальное сообщество "Дети-Ангелы Мурмана" ВКонтакте.

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