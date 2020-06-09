Медведица с медвежатами попались в фотоловушку на острове Олений
Медведи в Мурманской области не редкость. В последнее время они даже стали обхаживать людские угодья. Так, косолапого, который разгуливал по дороге на мурманский аэропорт, заметили в первый день лета. Кроме того, недалеко от Териберки и под Кандалакшей бродили медвежьи семьи.
А 6 июня в Кандалакшском заповеднике удалось заснять на камеру маму-медведя и ее детенышей. Малыши бегали по лесу и пробовали карабкаться по деревьям.
- Медведица с медвежатами попали в фотоловушку госинспектора Василия Вощикова. Она уже несколько лет живет на Оленьем острове и периодически пополняет численность медвежьего поголовья, - поделились в официальной группе Кандалакшского заповедника в соцсетях.
Напомним: в Мурманской области для двух зайчат ищут автоволонтера до Санкт-Петербурга. Маленьких пушистиков нужно срочно отвезти в центр реабилитации.
Медведица с медвежатами попались в фотоловушку на острове Оленьем.Автор: vk.com/clubzapovedkand
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