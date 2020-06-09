Жительнице Снежногорска назначили год колонии за поджог автомобиля экс-бойфренда

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:59:59+03:00

В прошлом году северянка вылила на иномарку горючую жидкость

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Обычно говорят, что месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным, однако жительница Снежногорска решила преподнести расплату горячей, что вышло ей боком.

В сентябре прошлого года северянка, дабы насолить своему бывшему молодому человеку, к которому испытывала неприязнь, вылила на крышку багажника его Chevrolet Lacetti легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла ее. Когда северянин обнаружил, что его "ласточка" вспыхнула ясным пламенем, пришлось разбираться правоохранительным органам.

- На судебном заседании женщина вину полностью признала. Кольский районный суд признал злоумышленницу виновной по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ, то есть в совершении покушения на уничтожение чужого имущества с нанесением значительного ущерба путем поджога. Ей назначили один год лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Кольского района.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним: житель Мончегорска поджег Lada Largus по просьбе своей знакомой, которая хотела отомстить бывшему. Однако автомобиль принадлежал не экс-жениху северянки, а его приятелю.

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ИСТОЧНИК KP.RU