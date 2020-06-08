На Мурманскую область надвигается похолодание

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:43:43+03:00

В ближайшие дни нас ждет порывистый ветер и дождь

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Недолго жителям Мурманской области пришлось радоваться теплым денькам. Природа меняет все как по щелчку пальцев - в первые дни лета в регионе уже успела пройти гроза, а теперь...зацвела черемуха. А как известно, если это деревце распустило свои цветки - жди похолодания.

- 9 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием атмосферных фронтов: ожидается дождь различной интенсивности, днем местами порывистый ветер, средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-7 градусов. 10-11 июня в Мурманской области преимущественно северный ветер, местами небольшой дождь, температуры воздуха понизится, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.

Остается надеяться, что такая погода задержится в Заполярье ненадолго, и тучи уступят место яркому теплому солнышку.

Напомним: саамская деревня в Ловозерском районе превратилась в Венецию. Туристический уголок Заполярья совсем затопило.

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ИСТОЧНИК KP.RU