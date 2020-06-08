2020-06-08T17:22:50+03:00
Происшествия

Во время стрельбы на юго-западе Москвы пострадал бывший председатель комитета промышленного развития Мурманской области

Он услышал звуки выстрелов, позвонил в полицию и пошел встречать стражей порядка
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Олег Крапивин первым пострадал от ночного стрелка.Олег Крапивин первым пострадал от ночного стрелка.
Изменить размер текста:

Около 22.00 7 июня на юго-западе Москвы прозвучали звуки выстрелов. Оказалось, что стрельбу открыл 50-летний Дмитрий Павлов, который раньше занимал видные должности на промышленных предприятиях. Он ранил двух человек, а также сам получил ранение во время задержания и позже умер в больницу.

Одним из первых звуки выстрелов услышал 60-летний Олег Крапивин, который в 2010 году председателем комитета промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской.

Он вызвал полицию, а затем вышел во двор, чтобы встретить стражей порядка.

- Пуля угодила Крапивину в бедро, сломав несколько костей. Ранение очень серьезное, - сообщает KP.RU.

Олег Крапивин был освобожден от обязанностейв марте 2012 года, когда вместе Дмитрий Дмитриенко у руля Мурманской области встала Марина Ковтун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Мурманской области ждет суд за пьяную езду в Карелии. Мужчину задержали в Лоухском районе (Подробности)

Бывшего полицейского из Мончегорска, который ударил электрошокером невинного человека, ждет суд. Недобросовестному стражу порядка грозит до 10 лет лишения свободы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Мурманскую область надвигается похолодание
В Мурманской области проходит экологический флэшмоб #пакетвкарман51
Во время стрельбы на юго-западе Москвы пострадал бывший председатель комитета промышленного развития Мурманской области
В Ковдорском районе бурное течение реки Толва перевернуло лодку с 67-летним мужчиной
Мост через реку Кола в Выходном мог рухнуть не из-за паводка
Житель Мурманска написал Илону Маску про обрушившийся мост в Выходном
В Мурманской области для двух зайчат ищут автоволонтера до Санкт-Петербурга
Жителя Мурманской области ждет суд за пьяную езду в Карелии
Обсерватор в Зеленоборском закрыли на карантин
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: двое заболевших в регионе подключены к ИВЛ, один человек в крайне тяжелом состоянии
Появилось видео взрыва скалы под Молочным, где прокладывают новую ветку железной дороги
Бывшего полицейского из Мончегорска, который ударил электрошокером невинного человека, ждет суд
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: детские сады начинают работать в обычном режиме
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: разрешена работа фитнес-центров, саун, бань и соляриев
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Териберку и Ура-Губу разрешили въезжать всем желающим
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: жителям региона разрешили не садиться на самоизоляцию после возвращения от отпуска
Внучка приехала к бабушке в Карелию на мурманском поезде и заразила ту коронавирусом
Жительница Оленегорска пырнула ножом знакомого, который неудачно пошутил про женщин
В Мурманске развернулась погоня за водителем Range Rover
Уникальный инфекционный госпиталь в Мурмашах посетил замминистра МЧС России
Жительница Зашейка выпустила на волю ушастых сов, которых еще птенчиками выхаживала с прошлого лета
На рабочего горно-обогатительного комбината в Кировске обрушилась горная масса