Во время стрельбы на юго-западе Москвы пострадал бывший председатель комитета промышленного развития Мурманской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:22:50+03:00

Он услышал звуки выстрелов, позвонил в полицию и пошел встречать стражей порядка

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Около 22.00 7 июня на юго-западе Москвы прозвучали звуки выстрелов. Оказалось, что стрельбу открыл 50-летний Дмитрий Павлов, который раньше занимал видные должности на промышленных предприятиях. Он ранил двух человек, а также сам получил ранение во время задержания и позже умер в больницу.

Одним из первых звуки выстрелов услышал 60-летний Олег Крапивин, который в 2010 году председателем комитета промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской.

Он вызвал полицию, а затем вышел во двор, чтобы встретить стражей порядка.

- Пуля угодила Крапивину в бедро, сломав несколько костей. Ранение очень серьезное, - сообщает KP.RU.

Олег Крапивин был освобожден от обязанностейв марте 2012 года, когда вместе Дмитрий Дмитриенко у руля Мурманской области встала Марина Ковтун.

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ИСТОЧНИК KP.RU