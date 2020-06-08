В Мурманской области проходит экологический флэшмоб #пакетвкарман51

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:32:18+03:00

Суть его в том, чтобы взять на прогулку пакет и собрать мусор, встречающийся по пути

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Заботиться об экологии всегда очень важно. Сделать мир немного чище может каждый, и больших усилий для этого не потребуется. Жителям Мурманской области предлагают совместить приятное с полезным: выходя из дома, захватить с собой пакет и, по возможности, собрать в него мусор, который будет попадаться по дороге.

- Подобная акция уверенно шагает по Карелии, наш кольский край тоже достоин чистоты! Присоединяйтесь к флэшмобу, делайте фото и размещайте в социальных сетях с хештегом #пакетвкарман51. Когда мы вместе, гораздо быстрее получится сделать нашу планету чистой. Не надо ждать кого-то, надо начать с себя, - отметили в едином волонтерском центре Мурманской области.

В полезном деле уже успели поучаствовать многие северяне, насобирав кучи мусора на прогулке.

Напомним: в Мурманской области восстановят около полутора тысяч гектаров лесных растений. Вырубленные и погибшие насаждения решено компенсировать новыми зелеными друзьями.

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