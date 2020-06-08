В Мурманской области проходит экологический флэшмоб #пакетвкарман51
Заботиться об экологии всегда очень важно. Сделать мир немного чище может каждый, и больших усилий для этого не потребуется. Жителям Мурманской области предлагают совместить приятное с полезным: выходя из дома, захватить с собой пакет и, по возможности, собрать в него мусор, который будет попадаться по дороге.
- Подобная акция уверенно шагает по Карелии, наш кольский край тоже достоин чистоты! Присоединяйтесь к флэшмобу, делайте фото и размещайте в социальных сетях с хештегом #пакетвкарман51. Когда мы вместе, гораздо быстрее получится сделать нашу планету чистой. Не надо ждать кого-то, надо начать с себя, - отметили в едином волонтерском центре Мурманской области.
В полезном деле уже успели поучаствовать многие северяне, насобирав кучи мусора на прогулке.
Напомним: в Мурманской области восстановят около полутора тысяч гектаров лесных растений. Вырубленные и погибшие насаждения решено компенсировать новыми зелеными друзьями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Мурманской области высадят 8385 деревьев в рамках международной акции «Сад памяти». Присоединиться к доброму делу в мае и июне может любой желающий (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU