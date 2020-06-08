В Ковдорском районе бурное течение реки Толва перевернуло лодку с 67-летним мужчиной
Несчастный случай произошел 6 июня в Ковдорском районе: на реке Толва погиб 67-летний пенсионер, лодка которого перевернулась из-за бурной воды.
- Проехав на автомобиле через затопленную и закрытую для проезда плотину, на которой установлено специальное объявление «Проезд запрещен», мужчина спустил на воду надувную весельную лодку. Так как из-за паводка уровень воды на реке был чрезвычайно высокий, плавсредство перевернуло и понесло вниз по течению, после чего северянин ударился головой об опору моста, - сообщила газета "Ковдорчанин".
Вытащенному на берег пожилому мужчине попытались оказать помощь, восстановить работу сердца искусственным дыханием, но спасти его не удалось.
- По факту смерти мужчины проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На данный момент нет причин полагать, что в гибели пенсионера был замешан криминал, - уточнила "КП" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.
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