Житель Мурманска написал Илону Маску про обрушившийся мост в Выходном
В ситуации с рухнувшим мостом через реку Кола в Выходном смешного мало: все-таки обрушение переправы нарушило железнодорожное сообщение с Мурманском.
Но северяне все-таки пытаются относиться к этому с толикой юмора. Пользователь "Твиттера" с ником coma // написал Илону Маску и рассказал про происшествие в Заполярье.
- Привет дорогой @elonmusk. Поздравляю с успехом Crew Dragon (пилотируемый космический корабль компанииSpaceX. - Ред.). Я из Мурманска, Россия, и недавно город был отрезан от остального мира из-за разрушенного моста. Правительство обещает новый мост в октябре. Это печалит меня. Что вы думаете об этом? - пишет мурманчанин (тест переведен с английского).
Зная любовь Илона Маска к подобным вещам, можно надеяться, что он ответит на этот твит.
А пока в Мурманской области прокладывают альтернативную ветку, чтобы поезда дошли до Мурманска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Из-за рухнувшего в Мурманской области моста выросли цены на уголь в Европе. Стоимость топлива выросла почти на 20% (Подробности)
В Лопарской ушел под воду пешеходный мост. О том, что паводок грозит и этой переправе, местные власти заявили еще накануне (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU