2020-06-08T16:22:40+03:00
Общество

Житель Мурманска написал Илону Маску про обрушившийся мост в Выходном

Знаменитому ученому показали фотографии конструкции
Ника СВЕТЛОВА
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Ответит ли Илон Маск на пост о разрушенном мосту в Мурманской области? Фото: Руслан ТулуповОтветит ли Илон Маск на пост о разрушенном мосту в Мурманской области? Фото: Руслан Тулупов
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В ситуации с рухнувшим мостом через реку Кола в Выходном смешного мало: все-таки обрушение переправы нарушило железнодорожное сообщение с Мурманском.

Но северяне все-таки пытаются относиться к этому с толикой юмора. Пользователь "Твиттера" с ником coma // написал Илону Маску и рассказал про происшествие в Заполярье.

- Привет дорогой @elonmusk. Поздравляю с успехом Crew Dragon (пилотируемый космический корабль компанииSpaceX. - Ред.). Я из Мурманска, Россия, и недавно город был отрезан от остального мира из-за разрушенного моста. Правительство обещает новый мост в октябре. Это печалит меня. Что вы думаете об этом? - пишет мурманчанин (тест переведен с английского).

Зная любовь Илона Маска к подобным вещам, можно надеяться, что он ответит на этот твит.

А пока в Мурманской области прокладывают альтернативную ветку, чтобы поезда дошли до Мурманска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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