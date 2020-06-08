Жителя Мурманской области ждет суд за пьяную езду в Карелии

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:06:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сколько госавтоинспекторы не предупреждают автовладельцев о том, что пьяным садиться за руль нельзя, некоторым это - что в лоб, что по лбу.

Так, в Лоухском районе Республики Карелия сотрудники дорожно-патрульной службы остановили водителя, который ехал по дорогам будучи подшофе.

- 7 июня поздно вечером, около 23 часов, госавтоинспекторы отстранили водителя от управления автомобилем ВАЗ. Мужчина, 27-летний житель Мурманской области, вел машину в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ГИБДД Карелии.

В отношении нарушителя составили материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". В ближайшее время суд примет по ним решение. Северянину грозит административный штраф и лишение водительских прав до двух лет.

Напомним: в Мурманске развернулась погоня за водителем Range Rover. Мужчина выезжал на встречку и тротуар, игнорировал светофоры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Петицию с требованием наказать виновницу смертельного ДТП в Апатитах подписало более 27 тысяч человек. Женщина, севшая за руль пьяной, погубила молодого парня (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU