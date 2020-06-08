Жителя Мурманской области ждет суд за пьяную езду в Карелии
Сколько госавтоинспекторы не предупреждают автовладельцев о том, что пьяным садиться за руль нельзя, некоторым это - что в лоб, что по лбу.
Так, в Лоухском районе Республики Карелия сотрудники дорожно-патрульной службы остановили водителя, который ехал по дорогам будучи подшофе.
- 7 июня поздно вечером, около 23 часов, госавтоинспекторы отстранили водителя от управления автомобилем ВАЗ. Мужчина, 27-летний житель Мурманской области, вел машину в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ГИБДД Карелии.
В отношении нарушителя составили материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". В ближайшее время суд примет по ним решение. Северянину грозит административный штраф и лишение водительских прав до двух лет.
Напомним: в Мурманске развернулась погоня за водителем Range Rover. Мужчина выезжал на встречку и тротуар, игнорировал светофоры.
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