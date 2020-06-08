Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: двое заболевших в регионе подключены к ИВЛ, один человек в крайне тяжелом состоянии
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области стабилизировалась, но остается непростой.
На сегодняшний день в регионе 3576 заболевших, большая часть приходится на Белокаменку - 2288 человек, на втором месте - Мурманск (609), на третьем - Апатиты (171).
- Выздоровели уже 2480 человек - это 70% от всех подтвержденных случаев. 136 пациентов или 25% находятся в состоянии средней тяжести, 12 - тяжелых пациентов, два на ИВЛ и одна в крайне тяжелом состоянии. В 45% коронавирус идет с осложненным течением - внебольничной пневмонией, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
Всего в регионе создано 804 ковидных койки, в том числе 300 с кислородом и 137 с ИВЛ. Также сейчас есть почти 20-кратный запас всех необходимых для лечения COVID-19 медикаментов.
Напомним: в Мурмашах открыли второй мобильный госпиталь, который станет резервным на случай новых вспышек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Внучка приехала к бабушке в Карелию на мурманском поезде и заразила ту коронавирусом. Опасную инфекцию жительница Заполярья привезла в поселок Лоухского района (Подробности)
Уникальный инфекционный госпиталь в Мурмашах посетил замминистра МЧС России. Медицинский объект для борьбы с коронавирусом построили в самые сжатые сроки (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»