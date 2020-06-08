Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: двое заболевших в регионе подключены к ИВЛ, один человек в крайне тяжелом состоянии

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:16:51+03:00

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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области стабилизировалась, но остается непростой.

На сегодняшний день в регионе 3576 заболевших, большая часть приходится на Белокаменку - 2288 человек, на втором месте - Мурманск (609), на третьем - Апатиты (171).

- Выздоровели уже 2480 человек - это 70% от всех подтвержденных случаев. 136 пациентов или 25% находятся в состоянии средней тяжести, 12 - тяжелых пациентов, два на ИВЛ и одна в крайне тяжелом состоянии. В 45% коронавирус идет с осложненным течением - внебольничной пневмонией, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Всего в регионе создано 804 ковидных койки, в том числе 300 с кислородом и 137 с ИВЛ. Также сейчас есть почти 20-кратный запас всех необходимых для лечения COVID-19 медикаментов.

Напомним: в Мурмашах открыли второй мобильный госпиталь, который станет резервным на случай новых вспышек.

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ИСТОЧНИК KP.RU