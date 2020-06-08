2020-06-08T11:14:14+03:00
Общество

Появилось видео взрыва скалы под Молочным, где прокладывают новую ветку железной дороги

Альтернативный путь нужен для того, чтобы восстановить сообщение с Мурманском [фото, видео]
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Для новой железнодорожной ветки надо несколько раз взрывать скалу. Фото: правительство Мурманской областиДля новой железнодорожной ветки надо несколько раз взрывать скалу. Фото: правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

До 23 июня в Мурманской области должна появиться новая железная ветка, которая поможет составам, как грузовым, так и пассажирским, снова пойти в Мурманск. Напомним, 1 июня рухнул мост в Выходном, и оказалось, что без него не могут ходить поезда.

Новый мост построят к осени, а пока нужна альтернативная ветка длиной в 5,7 километров. Сейчас уложены уже 3 километра путей, гражданским помогают военнослужащие. Работы могли бы быть закончены и раньше, если бы не сложный рельеф кольской земли, богатой на скалы.

Сейчас уложены уже 3 километра путей. Фото: правительство Мурманской области

Сейчас уложены уже 3 километра путей. Фото: правительство Мурманской области

Чтобы очистить путь строителям, придется взрывать. Первую скалу под Молочным "подняли на воздух" 7 июня.

- Провели ювелирную работу — взорвали часть скалы в несколько тонн, что называется, без шума и пыли. Чтобы провести эти взрывные работы, нашим водоканалом в рекордные сроки была сделана врезка новых труб, на которые переключено водоснабжение. И этот новый водовод успешно снабжает водой весь Мурманск! - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Взрыв скалы под Молочным для новой ветки железной дороги.Видео: правительство Мурманской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Мурманской области перестроят систему прогнозирования паводков. Поводом задуматься об этом стала ситуация в Кольском районе (Подробности)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Если мы увидим попытку нажиться на паводке, будем жестко это пресекать". Глава региона отметил, что оснований полагать, что вырастут цены на продукты, нет (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обсерватор в Зеленоборском закрыли на карантин
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: двое заболевших в регионе подключены к ИВЛ, один человек в крайне тяжелом состоянии
Появилось видео взрыва скалы под Молочным, где прокладывают новую ветку железной дороги
Бывшего полицейского из Мончегорска, который ударил электрошокером невинного человека, ждет суд
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: детские сады начинают работать в обычном режиме
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: разрешена работа фитнес-центров, саун, бань и соляриев
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Териберку и Ура-Губу разрешили въезжать всем желающим
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: жителям региона разрешили не садиться на самоизоляцию после возвращения от отпуска
Внучка приехала к бабушке в Карелию на мурманском поезде и заразила ту коронавирусом
Жительница Оленегорска пырнула ножом знакомого, который неудачно пошутил про женщин
В Мурманске развернулась погоня за водителем Range Rover
Уникальный инфекционный госпиталь в Мурмашах посетил замминистра МЧС России
Жительница Зашейка выпустила на волю ушастых сов, которых еще птенчиками выхаживала с прошлого лета
На рабочего горно-обогатительного комбината в Кировске обрушилась горная масса