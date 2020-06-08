Появилось видео взрыва скалы под Молочным, где прокладывают новую ветку железной дороги

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:14:14+03:00

Для новой железнодорожной ветки надо несколько раз взрывать скалу. Фото: правительство Мурманской области

Альтернативный путь нужен для того, чтобы восстановить сообщение с Мурманском [фото, видео]

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До 23 июня в Мурманской области должна появиться новая железная ветка, которая поможет составам, как грузовым, так и пассажирским, снова пойти в Мурманск. Напомним, 1 июня рухнул мост в Выходном, и оказалось, что без него не могут ходить поезда.

Новый мост построят к осени, а пока нужна альтернативная ветка длиной в 5,7 километров. Сейчас уложены уже 3 километра путей, гражданским помогают военнослужащие. Работы могли бы быть закончены и раньше, если бы не сложный рельеф кольской земли, богатой на скалы.

Сейчас уложены уже 3 километра путей. Фото: правительство Мурманской области

Чтобы очистить путь строителям, придется взрывать. Первую скалу под Молочным "подняли на воздух" 7 июня.

- Провели ювелирную работу — взорвали часть скалы в несколько тонн, что называется, без шума и пыли. Чтобы провести эти взрывные работы, нашим водоканалом в рекордные сроки была сделана врезка новых труб, на которые переключено водоснабжение. И этот новый водовод успешно снабжает водой весь Мурманск! - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Взрыв скалы под Молочным для новой ветки железной дороги.Видео: правительство Мурманской области

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