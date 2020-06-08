2020-06-08T09:53:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: детские сады начинают работать в обычном режиме

Однако в ряде муниципалитетов открыты только дежурные группы
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области детские сады начинают работать в прежнем режиме, правда, не везде.В Мурманской области детские сады начинают работать в прежнем режиме, правда, не везде.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 8 июня губернатор Андрей Чибис сообщил, что в регионе начинается второй этап отмены ограничений из-за коронавируса.

Напомним: разрешена работа саун, бань, соляриев, спортзалов, фитнес-центров, секций, объектов развозной торговли. Жителям области, которые приезжают из других регионов, разрешили не садиться на обязательную 14-дневную самоизоляцию при соблюдении ряда условий.

Но и это не все приятные новости.

- Возобновлена работа детсадов в обычном режиме кроме Мончегорска, Мурманска, Кольского района, ЗАТО Североморск, где продолжат работу дежурные группы детских садов. В детских садах Кировска и Апатитов с 22 июня откроются дежурные группы, - уточнил Андрей Чибис.

Сотрудники дошкольных учреждений в обязательном порядке сдают тест на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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