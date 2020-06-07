2020-06-07T15:04:38+03:00
Происшествия

Жительница Оленегорска пырнула ножом знакомого, который неудачно пошутил про женщин

Северянке грозит до 10 лет лишения свободы
Наталья ЛОБАНОВА
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Женщине не понравился юмор оленегорца.Женщине не понравился юмор оленегорца.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Попытка пошутить про прекрасную половину человечества обернулась для жителя Оленегорска печальными последствиями. Вечером, отдыхая в гараже с компанией друзей, он выдал шутку в адрес женской половины собравшихся. Однако одной из северянок, которая уже была пьяна, его юмор не пришелся по душе.

- Защищая честь прекрасного пола, местная жительница решила возразить высказываниям мужчины. Она взялась за нож и несколько раз ударила им в живот 27-летнего оленегорца. Травмы медики расценили, как причинившие тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

36-летнюю даму задержали и доставили в отдел полиции. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним: житель Апатитов отгрыз собутыльнику ухо, когда тот пырнул его в живот ножом. Между мужчинами произошел конфликт, пока оба были подшофе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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