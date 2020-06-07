На рабочего горно-обогатительного комбината в Кировске обрушилась горная масса

7 Июнь 2020 2020-06-07T10:52:14+03:00

Мужчину доставили в больницу с сотрясением мозга и переломами ребер

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Несчастный случай произошел вечером 5 июня в Кировске: на 49-летнего работника обогатительного комбината города с высоты около 3 метров обрушилась горная масса. Из подземного рудника мужчину доставили в больницу.

- ЧП произошло во время проведения горных работ в штольне вспомогательного ствола. На проходчика горного участка рухнул закол горной массы. Основная часть удара пришлась на голову и на плечи пострадавшего - у северянина диагностировали сотрясение головного мозга и переломы ребер, а также не исключены повреждения позвоночника, - сообщает портал «ХибИнформБюро». .

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, по факту случившегося проводится расследование.

Напомним: в феврале на шахте в Кировске произошел пожар: 383 человека были эвакуированы. Один из рабочих рудника считался пропавшим без вести.

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ИСТОЧНИК KP.RU