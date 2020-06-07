На рабочего горно-обогатительного комбината в Кировске обрушилась горная масса
Несчастный случай произошел вечером 5 июня в Кировске: на 49-летнего работника обогатительного комбината города с высоты около 3 метров обрушилась горная масса. Из подземного рудника мужчину доставили в больницу.
- ЧП произошло во время проведения горных работ в штольне вспомогательного ствола. На проходчика горного участка рухнул закол горной массы. Основная часть удара пришлась на голову и на плечи пострадавшего - у северянина диагностировали сотрясение головного мозга и переломы ребер, а также не исключены повреждения позвоночника, - сообщает портал «ХибИнформБюро». .
Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, по факту случившегося проводится расследование.
Напомним: в феврале на шахте в Кировске произошел пожар: 383 человека были эвакуированы. Один из рабочих рудника считался пропавшим без вести.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске из окна четвертого этажа выпала 17-летняя девушка.ЧП произошло на проезде Связи,1(Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU