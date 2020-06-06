В Мурманскую область приехали военные из Брянской области, которые помогут делать новую железную ветку

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:06:09+03:00

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Армия пришла на помощь гражданским, когда оказалось, что железнодорожное сообщение с Мурманском невозможно: 1 июня рухнул мост через реку Кола в Выходном. Оказалось, что именно эти несколько метров связывали город-герой с Россией.

Новый мост обещают построить к осени, а пока, чтобы восстановить движение поездов, делают альтернативную ветку. Помогать в ее возведении будут военнослужащие. 70 человек из железнодорожного батальона 29 отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа уже прибыли в Мурманскую область из Брянской. Также состав привез 36 единиц специальной техники от экскаваторов и бульдозеров до тралов и самосвалов.

6 июня военные железнодорожники приступили к круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна протяженностью около 6 километров в целях восстановления железнодорожного сообщения.

- Объем земляных работ составит свыше 60 тыс. кубических метров. Ранее в Оленегорск (Мурманская обл.) из Нижегородской области (аэр. Саваслейка) тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России были доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля КамАЗ, военнослужащие инженерно-саперного подразделения со всем необходимым для выполнения задач специальным оборудованием и материальными средствами. С использованием бурильной машины БУМ-2 специалисты инженерных войск ЗВО подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки насыпи для железнодорожного полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

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