В Мурманской области перестроят систему прогнозирования паводков

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:42:35+03:00

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Паводок этой весны может стать самым сильным за последние 70 лет в Мурманской области. Больше всего страдает Кольский район, где талые воды усилили течение реки Колы и подняли ее уровень.

О том, что ситуация будет непростой, знали еще в марте, но выяснилось, что были не очень к этому готовы. И это надо исправлять.

- Паводковая ситуация в регионе непростая, но, по прогнозам, в ближайшее время вода начнет уходить. Все службы отреагировали оперативно, пострадавших и погибших нет – это главное. Наша задача с учетом ситуации текущего года сделать выводы и перестроить систему прогнозирования паводков. Думаем над тем, а такое поручение уже дано, чтобы обеспечить дополнительную систему мониторинга возможных рисков, - отметил на совещании с органами местного самоуправления по ситуации с паводком на территории Мурманской области губернатор Андрей Чибис.

Одно из ключевых решений - надо более оперативно информировать северян об угрозе подступления талых воды к жилым домам, организациям и т.д. Поэтому данные погодных станций теперь будут передавать каждые три часа, а не шесть, как раньше. А для северян, которых коснулся паводок, работает "горячая линия" (81553) 9-44-17 и (81553) 9-41-15.

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