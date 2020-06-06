В Мурманске пропал 17-летний молодой человек
К числу тех, кто пропал без вести в Мурманской области, добавился еще один человек. 30 мая 17-летний Денис Шурупов из дома, с тех пор место его нахождения не известно. Молодой человек живет в доме №1 на улице Миронова.
Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза серые. Был одет в черную куртку, серые штаны, черные кроссовки.
Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102, 40-61-10 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20 или 8952-294-56-92. Звонки принимаются круглосуточно.
Напомним: волонтеры отряда "Лиза Алерт" ищут жителей Мурманской области с беспилотными летательными аппаратами. Они могут помочь в поиске на сложно местности, например, в болоте, или когда надо обследовать большую территорию.
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