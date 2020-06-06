2020-06-06T09:27:41+03:00
Общество

Глава Мурманска Андрей Сысоев о реконструкции сквера у памятника С.М. Кирову: "От таких событий не застрахован никто"

В мэрии пообещали, что пристально следят за работой над ошибками
Мария ПАШЕНКОВА
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Исправить некачественную реконструкцию должны до конца июня. Фото: администрация города МурманскаИсправить некачественную реконструкцию должны до конца июня. Фото: администрация города Мурманска
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В сквере у памятника С.М. Кирову в Мурманске уже можно было бы гулять, ведь сдавали его после реконструкции весной. Но пока что эта зеленая зона все также огорожена. Дело в том, что подрядчик выполнил работу из рук вон плохо. Настолько, что были возбуждены уголовные дела.

Глава администрации города-героя Евгений Никора назвал случившееся безобразием, а губернатор Андрей Чибис возмутился и призвал найти ответственных и уволить.

Горе-подрядчику дали время до конца июня сделать работу над ошибками. А в мэрии города следят за тем, чтобы рабочие снова не натворили дел.

- От событий, связанных с неисполнением условий контракта, не застрахован никто. Несколько лет назад по вине недобросовестного подрядчика центральный сквер Мурманска простоял за забором на год дольше, чем планировалось. Другой вопрос - готовность подрядной организации нести ответственность в полном объеме. Напомню, что условия муниципальных контрактов у нас очень жесткие. Это уникальный сквер, с которого фактически и начался Мурманск при закладке часовни Николая Чудотворца. Ошибкой было бы полагать, что город оставит его в состоянии "как после войны". Именно так охарактеризовали его некоторые пользователи социальных сетей. К работам на этом объекте у нас особое внимание, и в конце июня ждем результат, который удовлетворит всех, - отметил после проверки объекта глава города Андрей Сысоев.

Подрядчик исправляет ошибки за свой счет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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