Житель Апатитов отгрыз собутыльнику ухо, когда тот пырнул его в живот ножом
Необычная потасовка произошла на днях в Апатитах. Между двумя знакомыми, которые пили в квартире, завязался конфликт. Разрешать его словами мужчины не стали, а прибегли к физической расправе. В итоге оба оказались в городской больнице. Один - с травмой от ножа в животе, а другой - с рвано-укушеной раной правого уха.
- 30-летний и 35-летний участники застолья практически ничего не помнят из-за сильного опьянения, - пишет портал "ХибИнформБюро". - Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, что конкретно произошло в квартире и кто напал первым.
Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, по факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Злоумышленнику, схватившемуся за нож, грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним: в Кандалакшской больнице задержали пьяного дебошира, который угрожал медикам убийством. На 26-летнего мужчину завели несколько уголовных дел.
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ИСТОЧНИК KP.RU