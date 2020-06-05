2020-06-05T17:31:59+03:00
Происшествия

Житель Апатитов отгрыз собутыльнику ухо, когда тот пырнул его в живот ножом

Между мужчинами произошел конфликт, пока оба были подшофе
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства случившегося инцидента.Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства случившегося инцидента.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Необычная потасовка произошла на днях в Апатитах. Между двумя знакомыми, которые пили в квартире, завязался конфликт. Разрешать его словами мужчины не стали, а прибегли к физической расправе. В итоге оба оказались в городской больнице. Один - с травмой от ножа в животе, а другой - с рвано-укушеной раной правого уха.

- 30-летний и 35-летний участники застолья практически ничего не помнят из-за сильного опьянения, - пишет портал "ХибИнформБюро". - Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, что конкретно произошло в квартире и кто напал первым.

Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, по факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Злоумышленнику, схватившемуся за нож, грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним: в Кандалакшской больнице задержали пьяного дебошира, который угрожал медикам убийством. На 26-летнего мужчину завели несколько уголовных дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Мурманске спасали мужчину, который хотел прыгнуть с балкона с ножом. Психолог МЧС через дверь пытался убедить северянина не делать глупость (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мурманском автобусе на пассажирку без медицинской маски вызвали полицию
Житель Заполярного угнал чужую лодку за полмиллиона рублей
Житель Апатитов отгрыз собутыльнику ухо, когда тот пырнул его в живот ножом
Петицию с требованием наказать виновницу смертельного ДТП в Апатитах подписало более 27 тысяч человек
Затопленный Кильдинстрой посетил глава департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России
Уровень воды в Кильдинстрое снизился на 12,5 сантиметров
Саамская деревня в Ловозерском районе превратилась в Венецию
"ФОРМАП" в Мурманской области поймали на необоснованных отказах предпринимателям в финансовой поддержке
В Мурманске 33-летняя женщина ограбила пенсионерку возле магазина
В Мончегорске осужденный, который ударил двух работников колонии, получил 2,6 года лишения свободы
МегаФон запустил собственный сервис подкастов
Из-за рухнувшего в Мурманской области моста выросли цены на уголь в Европе
Прокуратура Кировска начала проверку по затопленному кладбищу
В Мурманске из окна четвертого этажа выпала 17-летняя девушка
Житель Кандалакши получил четыре года колонии за сообщение, что местный дворец культуры пытаются взорвать