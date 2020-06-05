2020-06-05T16:44:55+03:00
Общество

Затопленный Кильдинстрой посетил глава департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России

По его словам, сейчас разрабатываются предложения по выплатам для пострадавших жителей поселка
Наталья ЛОБАНОВА
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В Кильдинстрое работает масса спасателей. Фото: ГУ МЧС России по МОВ Кильдинстрое работает масса спасателей. Фото: ГУ МЧС России по МО
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В затопленный Кильдинстрой, где из-за паводка теперь можно передвигаться скорее вплавь, чем пешком, прибыл директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло. Он посетил дачное товарищество «Кильдинское», где и подтопило 30 домов.

На месте ЧП работает много спасателей - сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области, оперативная группа ЦУКС, инспекторы Центра по маломерным судам. Также задействованы силы и средства Мурманского арктического аварийно-спасательного центра, областной аварийно-спасательной службы, сотрудники МВД. В общей сложности привлечены 20 человек личного состава, 7 единиц техники и 5 плавсредств.

- Сейчас готовим помпы, чтобы в дальнейшем откачивать воду из подвалов домов и разрабатываем необходимые предложения по выплатам ущерба, нанесенного стихией, - отметил Олег Мануйло.

Для пострадавших от паводка жителей дачного товарищества развернули пункт временного размещения, однако потребности в нем замечено не было. Напомним: уровень воды в Кильдинстрое снизился на 12,5 сантиметров. Влага начинает постепенно уходить из поселка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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